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भराड़ी में 233 और तलाई में 300 एकड़ भूमि पर खेती ठपसिंचाई की कमी और लावारिस पशुओं के कारण किसानों ने छोड़ी खेतीसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले में सिंचाई सुविधा के अभाव में खेती छोड़ने को मजबूर किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। जल शक्ति विभाग ने जिले में 14 नई सिंचाई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। ये योजनाएं अभी प्रक्रिया में हैं और स्वीकृति का इंतजार कर रही हैं। सभी योजनाएं जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित हैं। वर्तमान में जिले में 76 सिंचाई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान आज भी बारिश के सहारे खेती करने को मजबूर हैं।जिले में सिंचाई सुविधाओं की कमी का असर कृषि उत्पादन पर भी पड़ रहा है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में करीब 80 फीसदी खेती बारिश पर निर्भर है। समय पर बारिश नहीं होने या मानसून कमजोर रहने से किसानों को पैदावार में 50 फीसदी तक नुकसान उठाना पड़ता है। इसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है। कई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा नहीं होने और आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान पहुंचने के कारण किसानों ने खेती और सब्जी उत्पादन करना तक छोड़ दिया है।जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राहुल दुबे ने बताया कि जिले में वर्तमान में 76 सिंचाई योजनाएं संचालित हैं। इनके अलावा 14 नई योजनाओं की डीपीआर तैयार की गई है। इनमें कुछ मझोली सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं। सभी योजनाओं की लागत अलग-अलग है। किसी योजना की लागत डेढ़ करोड़ तो किसी की दो करोड़ रुपये या इससे अधिक हो सकती है। हालांकि, अभी कुल बजट अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। योजनाओं को मंजूरी और बजट स्वीकृत होने के बाद ही वास्तविक लागत स्पष्ट होगी।जिले के चारों विकास खंडों में बड़ी संख्या में पंचायतें ऐसी हैं, जहां किसान बारिश के सहारे खेती कर रहे हैं। झंडूता विकास खंड की 45 पंचायतों में से 20 पंचायतों में खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। सदर विकास खंड की 49 पंचायतों में से 22 पंचायतों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है। घुमारवीं विकास खंड की 63 पंचायतों में 35 से अधिक पंचायतें बारिश पर निर्भर हैं। वहीं, श्री नयना देवी जी विकास खंड की 25 पंचायतों में से 14 पंचायतों के किसान बारिश के भरोसे खेती कर रहे हैं।533 एकड़ भूमि पर खेती प्रभावितसिंचाई सुविधा के अभाव में कृषि भूमि बंजर होने लगी है। भराड़ी उपतहसील के तहत आने वाली 23 पंचायतों में करीब 233 एकड़ कृषि भूमि बंजर पड़ी है। इस भूमि पर पहले किसान मक्की, गेहूं और अन्य फसलें उगाते थे। वहीं, तलाई क्षेत्र में सरयाली खड्ड में पानी की कमी के कारण करीब 300 एकड़ भूमि पर खेती नहीं हो पा रही है। सिंचाई सुविधा नहीं होने और आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान पहुंचने के कारण किसानों ने धीरे-धीरे खेती करना बंद कर दिया है। अब कई खेतों में फसलों के बजाय घास और झाड़ियां उग रही हैं।जिले की मक्की और गेहूं प्रमुख फसलेंजिले में मक्की और गेहूं प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा करीब पांच हजार हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों की खेती की जाती है। दयोथ क्षेत्र लहसुन उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि दावीं घाटी में भी कृषि उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। किसानों का कहना है कि खेतों तक नियमित पानी पहुंचे तो वे अधिक क्षेत्र में खेती कर सकेंगे और उत्पादन बढ़ने से उनकी आमदनी में भी सुधार होगा।कोटजिले में वर्तमान में 76 सिंचाई योजनाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 14 नई योजनाओं की डीपीआर तैयार की गई है। ये योजनाएं अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित हैं और अभी प्रक्रिया में हैं। इनकी लागत और स्वीकृत बजट मंजूरी मिलने के बाद ही तय होगा। इन योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी है। सिंचाई योजनाओं के लिए जहां से भी प्रस्ताव मिलेंगे, उन पर काम किया जाएगा, ताकि कृषि भूमि तक पानी पहुंच सके और किसानों की आर्थिकी मजबूत हो।-राहुल दुबे, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग, बिलासपुर