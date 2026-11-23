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संवाद न्यूज एजेंसी

श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में रविवार को श्रद्धालुओं की खूब चहल-पहल रही। छुट्टी का दिन होने के चलते करीब 23 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह से शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर माता के दर्शन किए। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की। श्रद्धालुओं की आवाजाही से मंदिर क्षेत्र के बाजारों में भी रौनक रही। प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानों पर दिनभर भीड़ देखने को मिली। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से पहुंचे भक्त, दिनभर माता के जयकारों से गूंजता रहा मंदिर परिसर