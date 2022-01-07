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दोनों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं एनडीपीएस के मामलेसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (एसडीटी) ने फोरलेन पर ढलियार के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 16.27 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने कार सवार मंडी जिला के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पुलिस थाना सदर बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार एसडीटी ने ढलियार के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान कीरतपुर की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार सवार दोनों युवकों के कब्जे से 16.27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान विजय कुमार (38) निवासी गांव सलापड़, डाकघर सुदाहन, तहसील सुंदरनगर और हरदयाल सिंह (36) निवासी गांव व डाकघर सुदाहन, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी के रूप में हुई है।पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी मंडी और बरमाणा क्षेत्र में चिट्टे बेचने में सक्रिय थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विजय कुमार के खिलाफ पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी पांच मामले दर्ज पाए गए हैं। वहीं, हरदयाल सिंह के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला पहले दर्ज है।पुलिस के अनुसार विजय कुमार के खिलाफ वर्ष 2020 में बरमाणा, वर्ष 2021 में मोहाली और सुंदरनगर तथा वर्ष 2025 में बरमाणा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए थे। वहीं, हरदयाल सिंह के खिलाफ आठ जुलाई 2026 को बरमाणा थाने में मामला दर्ज किया गया था।पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे की खेप के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। दोनों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके।कोटनशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में एसडीटी की टीम ने ढलियार के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए मंडी जिला के दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी कब से इस अवैध कारोबार में सक्रिय थे और उनके तार किन लोगों से जुड़े हैं।-अभिषेक धीमान,पुलिस अधीक्षक,बिलासपुर