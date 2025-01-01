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स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने पर दिया जोरसंवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से लक्ष्य क्लस्टर लेवल फेडरेशन झंडूता की वार्षिक आम सभा बलोह में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 130 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में फेडरेशन के एक साल के कार्यों, उपलब्धियों और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई।आम सभा में एसडीएम झंडूता, खंड विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक बिलासपुर और ब्लॉक एनआरएलएम की टीम मौजूद रही। इस दौरान फेडरेशन की वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट सदस्यों के सामने प्रस्तुत की गई। इसमें बीते वर्ष के दौरान किए गए कार्यों और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई।बैठक में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और आजीविका के नए साधन विकसित करने पर चर्चा की गई। फेडरेशन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव रखे गए।इस दौरान अधिकारियों ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के बेहतर संचालन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया जरूरी है।कार्यक्रम का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना रहा।