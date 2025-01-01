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यमुनानगर। अब महिलाएं अपने छोटे कारोबार को बढ़ाने के लिए दुकान या बड़े निवेश पर निर्भर नहीं हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम उनके कारोबार के प्रचार का नया जरिया बन रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों की फोटो और जानकारी ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं और घर बैठे ऑर्डर हासिल कर रही हैं।जिले में कई महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, खाद्य सामग्री और अन्य छोटे कारोबार के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। खास बात यह है कि अब वे पारंपरिक तरीकों के साथ डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उत्पादों की जानकारी साझा करने से आसपास के गांवों और शहरों तक उनकी पहुंच बन रही है। इससे बिना बड़ी दुकान खोले भी कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।चौराही गांव की ममता देवी गांव में सीएससी संचालिका हैं। वह डिजिटल सेवाओं के माध्यम से लोगों को सरकारी और ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को अपनी क्षमता पहचान कर स्वरोजगार अपनाना चाहिए। डिजिटल माध्यमों की मदद से गांव में रहकर भी रोजगार के नए अवसर हासिल किए जा सकते हैं।व्यासपुर की प्रवेश रानी सिलाई-कढ़ाई के काम में निपुण हैं। उन्होंने अपने हुनर को आमदनी का जरिया बनाया है। इससे वह परिवार की आर्थिक जरूरतों में सहयोग कर रही हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को खाली समय में अपने हुनर का इस्तेमाल कर आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहिए।फर्कपुर की राजनंदनी ने फास्टफूड और अन्य खाद्य सामग्री की दुकान शुरू की है। वह मेहनत और बेहतर गुणवत्ता के दम पर ग्राहकों के बीच अपनी पहचान बना रही हैं। उनका कहना है कि छोटे कारोबार को भी सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने से अधिक लोगों तक पहुंचने का अवसर मिलता है।