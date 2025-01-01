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जगाधरी। सब-जूनियर कुलबीर सिंह रावत स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में यमुनानगर की नरेंद्र थापा फुटबॉल एकेडमी (एनटीएफए) की टीम को कड़े संघर्ष के बाद हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद यमुनानगर के खिलाड़ी विहान चानन अपने खेल से छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उन्हें मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।अंबाला में 28 नवंबर को खेले गए मुकाबले में यमुनानगर की टीम ने शुरुआत में गोल दागकर बढ़त बनाई। लेकिन केंद्रीय विद्यालय अंबाला के खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए लगातार दो गोल किए और मुकाबला 2-1 से जीत लिया। जिले की नरेंद्र थापा फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ियों ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाया।इसी का फायदा उठाकर विहान चानन ने शानदार प्रहार करते हुए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। उनके इस गोल से यमुनानगर की टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। शुरुआती सफलता के बाद खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने बढ़त को कायम रखने के लिए पूरा जोर लगाया।केंद्रीय विद्यालय अंबाला की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर रणनीति के दम पर वापसी की और दो गोल दागकर मुकाबले का रुख पलट दिया। अंतिम समय तक यमुनानगर के खिलाड़ियों ने बराबरी का गोल करने के लिए संघर्ष किया। मुकाबले में हार के बावजूद विहान चानन का प्रदर्शन सराहनीय रहा। उन्होंने गोल करने के साथ पूरे खेल में सक्रियता और कौशल दिखाया।खास बात यह रही कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। पूरे मुकाबले में रेफरी को किसी खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए कार्ड नहीं दिखाना पड़ा। टीम ने युवा कोच निर्भय थापा के नेतृत्व में भाग लिया था। टीम प्रबंधक नरेन थापा ने बताया कि कप्तानी रियांश सोंधी ने की। उनके साथ शाश्वत, अद्विक, शौर्य, परीक्षित, विहान, नामित और अनव ने मैदान पर अपना दम दिखाया।