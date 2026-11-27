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यमुनानगर। जिले में कलानौर बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले भारी वाहन चालकों को 27 नवंबर को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिला सहारनपुर में शाहजहांपुर के पास अंबाला-सहारनपुर रेलवे सेक्शन पर पुल निर्माण कार्य के चलते कलानौर बॉर्डर से यूपी की ओर जाने वाला मार्ग भारी वाहनों के लिए 12 घंटे बंद रहेगा।सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में जिला पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि रेलवे सेक्शन पर पुल निर्माण कार्य के कारण मार्ग बंद रहने से भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। पुलिस का उद्देश्य निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखना और वाहन चालकों को जाम व अन्य परेशानियों से बचाना है।एडवाइजरी के अनुसार कुरुक्षेत्र और अंबाला की तरफ से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जाने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। ऐसे वाहन थाना छप्पर से तलाकौर, व्यासपुर, छछरौली और पांवटा साहिब होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जा सकेंगे। वाहन चालकों को इसी मार्ग का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कैल बाईपास की तरफ से उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी वाहन कचरा संयंत्र जगाधरी से छछरौली और प्रतापनगर होते हुए पांवटा साहिब के रास्ते यूपी में प्रवेश कर सकेंगे। एसपी कमलदीप गोयल ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग परिवर्तन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।निर्धारित वैकल्पिक मार्गों पर ही वाहनों का संचालन करें और बंद मार्ग की तरफ जाने से बचें। यातायात पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण कार्य के दौरान आमजन और वाहन चालकों को कम-से-कम परेशानी हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।