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साढौरा। कपालमोचन तीर्थ का इतिहास केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदायों की साझा विरासत का भी प्रतीक है। मुगलकाल में साढौरा के काजी फिमूदीन ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर कपालमोचन में भगवान श्रीराम का तीन मंजिला मंदिर बनवाया था।मंदिर में रोजाना शाम को चिराग जलाया जाता था। काजी फिमूदीन इस चिराग की रोशनी देखकर ही भोजन ग्रहण करते थे। समय के साथ यह ऐतिहासिक मंदिर उपेक्षा का शिकार हो गया। आज मंदिर की केवल एक मंजिल शेष है और रखरखाव के अभाव में इसका अस्तित्व भी संकट में है।मान्यता के अनुसार अकबर के शासनकाल में साढौरा परगना के काजी फिमूदीन वृद्ध और निसंतान थे। संतान प्राप्ति की कामना लेकर वह कपालमोचन पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात तपस्यारत महात्मा केशव दास से हुई। बताया जाता है कि जब काजी महात्मा के तपस्या स्थल की परिधि में पहुंचे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई।महात्मा ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। पीछे हटते ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। इस घटना से प्रभावित होकर काजी ने महात्मा केशव दास के सामने अपनी संतानहीनता का दुख बताया। महात्मा के आशीर्वाद से कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ।मन्नत पूरी होने पर काजी फिमूदीन सपरिवार कपालमोचन पहुंचे और महात्मा केशव दास को 1300 बीघा जमीन दान कर दी। इसी जमीन पर उन्होंने भगवान श्रीराम का तीन मंजिला मंदिर बनवाया। इसी ऐतिहासिक प्रसंग के कारण साढौरा में आज भी काजी मोहल्ला आबाद है।मंदिर की देखरेख कर रहीं 75 वर्षीय चंपा देवी बैरागी ने बताया कि मंदिर के नाम दान में मिली जमीन में से परिवार के सदस्य अब केवल करीब आठ एकड़ जमीन पर ही खेती कर रहे हैं। कपालमोचन और आसपास के गांवों में स्थित शेष जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इन्हें कब्जा मुक्त करवाने के प्रयास सफल नहीं हो पाए। मंदिर के इतिहास की जानकारी कम लोगों को होने के कारण यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही भी कम होने लगी है। संवादपरिसर में समाधि, गुफा और प्राचीन शिव मंदिरचंपा देवी के पौत्र प्रिंस ने बताया कि मंदिर परिसर में बाबा केशव दास की समाधि आज भी मौजूद है। इसके अलावा कपालमोचन और ऋणमोचन सरोवरों तक जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला गुफा मार्ग भी यहां देखा जा सकता है। परिसर में मुगलकालीन वास्तुकला के अनुसार बना प्राचीन शिव मंदिर भी है। कभी तीन मंजिला रहे श्रीराम मंदिर की अब केवल एक मंजिल बची है, जबकि बाकी दोनों मंजिलें ढह चुकी हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान जी की प्राचीन मूर्तियां विराजमान हैं।