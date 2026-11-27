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यमुनानगर। सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की एडीजे रंजना अग्रवाल ने दोषी नरेश राम को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे दुर्लभ से भी दुर्लभ श्रेणी का अपराध करार देते हुए कहा कि यह बेहद संगीन कृत्य है, जिस पर किसी तरह का रहम नहीं किया जा सकता और यह क्षमा योग्य नहीं है। कोर्ट ने 25 माह 8 दिन चली कानूनी कार्रवाई के बाद यह फैसला सुनाया और दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।सजा सुनते ही कोर्ट में गिड़गिड़ाया दोषीफैसला सुनाए जाने के बाद दोषी नरेश राम सुन्न पड़ गया। अदालत ने जब उससे सवाल पूछे तो उसने खुद को शादीशुदा बताया और कहा कि उसकी पत्नी व तीन बच्चे हैं। सजा का आदेश सुनते ही वह कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी और रोते हुए अपने कृत्य पर माफी मांगने लगा। हालांकि अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।पुलिस को गुमराह करने के बाद टूटा थापुलिस पूछताछ के दौरान भी आरोपी ने वारदात स्वीकार की थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद शुरुआती दौर में वह जांच टीम को लगातार गुमराह करता रहा। उसने पहले अपने साथ काम करने वाले एक अन्य व्यक्ति का नाम ले लिया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो वह निर्दोष पाया गया। इसके बाद नरेश ने दावा किया कि उसने बच्ची को एक कमरे में बंद कर रखा है। पुलिस उसे जंगल में ट्यूबवेल पर बने मकान में ले गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जब वह बार-बार नई कहानियां गढ़ने लगा तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद वह टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली। उसी की निशानदेही पर जंगल से बच्ची का शव बरामद किया गया था।