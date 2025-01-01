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यमुनानगर। डीएवी गर्ल्स कॉलेज के संस्कृत विभाग की ओर से स्लोगन लेखन एवं श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में स्वस्तिका प्रथम, मनस्वी और खुशी द्वितीय तथा संगीता तृतीय स्थान पर रही। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम वर्ष की संगीता, माही और मनस्वी ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। स्नेहा और वेदिका दूसरे तथा अंजू, खुशप्रीत और वंशिका तीसरे स्थान पर रहीं। यशिका को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्रिंसिपल डॉ. सुरिंदर कौर ने कहा कि श्लोकों के उच्चारण और लेखन से पवित्रता का भाव अनुभव होता है। संस्कृत विभागाध्यक्ष शालिनी ने बताया डॉ. रीटा सिंह, डॉ. किरण शर्मा, डॉ. मोनिका शर्मा और शालिनी प्रतियोगिता की निर्णायक रहीं। संवाद