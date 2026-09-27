Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों ने मंच पर दी रंगारंग प्रस्तुतियां

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रादौर। शहर के जेएमआईईटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को टैलेंट हंट कार्यक्रम करवाया गया। विद्यार्थियों ने रचनात्मकता, कला व प्रतिभा का मंच से शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक व रचनात्मक प्रस्तुतियों से तालियां बटोरीं।इस दौरान नृत्य, गायन, काव्य पाठ, वाद्य यंत्र वादन, एंकरिंग, मोनो एक्टिंग, मिमिक्री, पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिताएं करवाई गईं। नृत्य और गायन में विद्यार्थियों ने अपनी कला से सभी का मन मोह लिया। वहीं, काव्य पाठ, भाषण व एंकरिंग से विद्यार्थियों ने अपनी प्रभावशाली अभिव्यक्ति व संचार कौशल का परिचय दिया।मोनो एक्टिंग एवं मिमिक्री में विद्यार्थियों की रचनात्मकता और अभिनय प्रतिभा देखने को मिली। पेंटिंग में विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता एवं कलात्मक कौशल को रंगों से प्रस्तुत किया। संस्थान निदेशक डॉ. विवेक शर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।टैलेंट हंट ने विद्यार्थियों को न केवल अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच दिया, बल्कि उन्हें अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विजेताओं को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।प्रतियोगिता के परिणामनृत्य में सिविल इंजीनियरिंग आदित्य, सिविल इंजीनियरिंग पूर्वीशा, एआईएमएल निशा पहले तीन स्थान पर रहे। वहीं, गायन में एआईएमएल लीट से दिवकिरण, एआईएमएल से पूर्वा, एआईएमएल से कृष्णा कुमार, काव्य पाठ में एआईएमएल से अनिता, सीएसई से अंकिता, एआईएमएल से अर्पिता ने पहले तीन स्थानों पर कब्जा किया। वाद्य यंत्र वादन में सीएसई लीट से गीतांशु, सीएसई नारायणी, पेंटिंग प्रतियोगिता में सिविल इंजीनियरिंग से पूर्वीश, सिविल इंजीनियरिंग से पूर्वीशा, एआईएमएल से आस्था, प्रश्नोत्तरी में सिविल इंजीनियरिंग से पूर्वीशा, एआईएमएल से विश्वास, सीएसई से सुहानी धीमान, भाषण प्रतियोगिता में एआईएमएल से अनिता, सीएसई से सुहानी धीमान, एआईएमएल से आस्था ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया।