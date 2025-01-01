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साढौरा। माताओं के सम्मान और उनके प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से डीएवी पब्लिक स्कूल में मातृ वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें माताओं ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए प्रतिभा का प्रदर्शन किया।मदर ऑफ द ईव का खिताब शिवानी को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान माताओं के लिए विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं। पूनम सैनी ने तू नी बोलदी गीत, नीरज शर्मा ने भजन और विमलेश ने ढोल की थाप पर जागो प्रस्तुत कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। एक मां ने अपने नन्हे बच्चे को गोद में लेकर फूलों जैसी मुस्कान गीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया।विद्यार्थियों ने भी माताओं को समर्पित प्रस्तुतियां दीं। कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों ने लुका-छिपी, नौवीं के विद्यार्थियों ने मैशअप और छठी कक्षा के विद्यार्थियों ने मदर-डॉटर एवं रंगला पंजाब पर नृत्य प्रस्तुत किया।माताओं की रैंप वॉक और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। इसके अलावा म्यूजिकल चेयर, बैलून बर्स्ट, बॉटल गेम और तंबोला जैसी गतिविधियां भी करवाई गईं। बॉटल गेम में दिव्या शर्मा और बैलून बर्स्ट में सोनिया विजेता रहीं। वन मिनट गतिविधियों में रेवती, कोमल, नेहा जैन, पूनम सैनी, दीपिका, शैंकी, सोनिया और ज्योति गेरा ने भाग लिया।मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शालिनी शर्मा ने कहा कि मां का प्रेम, त्याग और समर्पण अनमोल है। मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है, जो उसे जीवन के संस्कार और सही दिशा देती है। अनूप कुमार चोपड़ा ने सभी माताओं का आभार व्यक्त किया। निर्णायक मंडल में गुंजन, सीमा और पूनम अग्रवाल शामिल रहीं। शिवानी और सिम्मी ने संचालन किया। आयोजन में संदीप टाया, अनिल, रश्मि, ऋतु, सतबीर, सुमन घई, राखी, ईशा और मनप्रीत का सहयोग रहा।