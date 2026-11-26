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सीडीपीओ तरविंद्र कौर ने कहा कि महिलाओं को खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस तरह के आयोजन महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। खेलों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान 100 मीटर दौड़ में सीलीखुर्द की सीमा ने पहला, रादौर की बबीता ने दूसरा और नाचरौन की पूजा ने तीसरा स्थान हासिल किया। 300 मीटर दौड़ में बैंडी की निशा प्रथम, फतेहगढ़ की सपना द्वितीय और रादौर की अनिता तृतीय रही। इसी प्रकार 400 मीटर दौड़ में लालछप्पर की राखी ने पहला, बापा की मुस्कान ने दूसरा और बापा की आयशा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पांच किलोमीटर साइकिल रेस में रादौर की नीलम प्रथम, बुबका की शीतल द्वितीय और रादौर की वंदना तृतीय स्थान पर रही। संवाद

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रादौर। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बुधवार को मुकंद लाल स्कूल में महिला खेलकूद प्रतियोगिता एवं सर्वोत्तम माता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा के दिशा-निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीपीओ तरविंद्र कौर ने की। इस अवसर पर खेल स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में गांव कांजनू की सलोनी ने पहला, उन्हेड़ी की कोमल ने दूसरा और खुर्दबन की लक्ष्मी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डिस्कस थ्रो में संधाला की मीना देवी प्रथम, रादौर की पूजा द्वितीय और उन्हेड़ी की मीनू तृतीय स्थान पर रहीं।