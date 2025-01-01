विज्ञापन

यमुनानगर। पंजाब नेशनल बैंक ने दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहयोग देने के लिए पीएनबी अर्पण योजना शुरू की है। इसके तहत पेंशनर के निधन पर उनके परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एसोसिएशन सर्कल सचिव एसपी कांबोज ने बताया कि योजना के तहत पीएनबी मॉडल टाउन शाखा के मुख्य प्रबंधक सुनील भारती ने दिवंगत बीएस गुप्ता के निवास पर पहुंचकर उनके परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता राशि सौंपी। इस दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधि चंद्रमणि भाटिया, एमपी कालरा मौजूद रहे। सर्कल अध्यक्ष चमन लाल ने कहा कि योजना बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों के लिए सराहनीय पहल है। इससे मुश्किल समय में परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। संवाद