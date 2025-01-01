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जिला प्रधान जोत सिंह और सचिव सोमनाथ ने बताया कि जिला यमुनानगर से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रैली में शामिल होंगे। उनकी प्रमुख मांगों में आठवें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वर्ष 2026 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को शामिल करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करना और प्रत्येक पांच वर्ष बाद पेंशन में निश्चित बढ़ोतरी करना शामिल है। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। बैठक में मुख्तयार सिंह, शोभन सिंह, भुवनेश्वर दत्त, सतपाल सैनी, छोटेलाल, जरनैल सिंह चनालिया, अशोक वर्मा, सतीश राणा, अमर सिंह, अजैब सिंह और किशोर कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद

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यमुनानगर। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की यमुनानगर इकाई की बैठक शुक्रवार को दशहरा ग्राउंड स्थित यूनियन कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान जोत सिंह ने की, जबकि मंच संचालन जिला सचिव सोमनाथ ने किया। बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय रैली में भाग लेने का निर्णय लिया गया।