विज्ञापन

यमुनानगर। नगर निगम कार्यालय में वीरवार को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। निगम के सभी कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया।कर्मचारियों ने संविधान के नियमों का पालन करने और उसके मूल आदर्शों एवं मूल्यों को आत्मसात करने की शपथ ली। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संविधान की गरिमा बनाए रखने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया।मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। संविधान हमें अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। प्रत्येक नागरिक को अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसमें निहित आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को मिलकर एक सशक्त, समरस एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। महाबीर प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संविधान दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि अपने सांविधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर है।