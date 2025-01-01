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Yamuna Nagar News: हॉकी में नर्सरी कांजनू की टीम ने स्पोर्ट्स क्लब कांजनू को हराया

Wed, 04 Nov 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:22 AM IST
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In hockey, the Kanjnu Nursery team defeated the Kanjnu Sports Club.
सांसद खेल महोत्सव के विजेता ​खिलाड़ियों के साथ मुख्य अति​थि, कोच व आयोजक। आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
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रादौर। सांसद खेल महोत्सव 2.0 के तहत रादौर विधानसभा क्षेत्र में चल रही खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स और हॉकी में दमखम दिखाया। एथलेटिक्स की 100 मीटर, 400 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं, हॉकी के फाइनल मुकाबले में हॉकी नर्सरी कांजनू की टीम ने स्पोर्ट्स क्लब कांजनू को हराकर पहला स्थान हासिल किया।
एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में 100 मीटर दौड़ में शंटी ने पहला और रोहित ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में भी शंटी पहले स्थान पर रहे, जबकि सुहर्ष कांबोज दूसरे स्थान पर रहे। ऊंची कूद में रोहित ने पहला और भूपेंद्र सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया। लंबी कूद में वंश कांबोज ने बाजी मारी, जबकि सुखविंदर दूसरे स्थान पर रहे। शॉटपुट में नितिन ने पहला और हर्षित कांबोज दूसरे स्थान पर रहे। डिस्कस थ्रो में भी नितिन ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि कुशल दूसरे स्थान पर रहे।
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इन स्पर्धाओं में कोच विजय कुमार के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल महोत्सव के दूसरे दिन भाजपा नेता नेपाल राणा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सांसद के संसदीय कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने का माध्यम है।
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सांसद खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों के साथ मुख्य अतिथि, कोच व आयोजक। आयोजक

सांसद खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों के साथ मुख्य अतिथि, कोच व आयोजक। आयोजक

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