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यह कार्य डी-प्लान के तहत करवाया जा रहा है। रास्ते पर टाइलें लगने से बरसात के दौरान होने वाली परेशानी से भी लोगों को राहत मिलेगी। अभी तक सरकारी स्कूल तक पहुंचने वाले इस रास्ते को पक्का करने की मांग की जा रही थी। रास्ता बेहतर होने से स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों के साथ आसपास के निवासियों को भी लाभ मिलेगा।विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते का निर्माण होने से विद्यार्थियों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। महापौर सुमन बहमनी ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय में काम पूरा करवाने के निर्देश दिए। पार्षद संदीप धीमान ने कहा कि रास्ते पर आईपीबी टाइलें लगने से स्थानीय लोगों की पुरानी मांग पूरी होगी। इस मौके पर महापौर सुमन बहमनी और पार्षद संदीप धीमान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक राणा, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार, नगर निगम कनिष्ठ अभियंता तुलसी उपस्थित रहे। संवाद