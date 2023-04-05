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छछरौली। थाना क्षेत्र के गांव पिपली माजरा में रंजिश के चलते चार युवकों ने परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में मौजूद मां और उसके दो बेटों की पिटाई की, जिसमें तीनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गांव पिपली माजरा निवासी आवेश ने थाना छछरौली पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले उसका गांव के ही टोनी और अरमान के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उस समय गांव के अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवा दिया था।हालांकि, इसके बाद से दोनों आरोपी उससे रंजिश रखने लगे थे। आवेश के अनुसार 13 नवंबर को सुबह वह अपने भाई फाजिल खान और मां अतिका के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान टोनी और अरमान अपने दो साथियों अरबाज व इकबाल के साथ वहां पहुंच गए। आरोप है कि चारों ने आते ही मारपीट शुरू कर दी। हमले में आवेश, उसका भाई फाजिल खान और मां अतिका घायल हो गए।परिजनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को शिकायत दी गई। थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि पुलिस ने टोनी, अरमान, अरबाज और इकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच करने के साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है।