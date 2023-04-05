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यमुनानगर। तीर्थ नगर कॉलोनी की जर्जर चौपाल की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोग कांग्रेस नेता रमन त्यागी के कार्यालय पहुंचे। लोगों ने उन्हें बताया चौपाल की हालत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।लोगों ने त्यागी के समक्ष चौपाल की मरम्मत करवाने की मांग रखी। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए संबंधित स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चौपाल जैसी सामाजिक जगहें लोगों के आपसी मेलजोल और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र होती हैं। इनका रखरखाव करवाना जरूरी है।लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए। इस दौरान त्यागी ने किसानों के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान 15 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रही।गन्ने के भाव में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की जा रही और शुगर मिलें भी बंद हो चुकी हैं। इससे किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की बात करने वाली सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल साबित हो रही है।