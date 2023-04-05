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पुलिस को दी शिकायत में व्यासपुर निवासी अरुण कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ विदेश जाना चाहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात व्यासपुर निवासी सचिन शर्मा और मोहाली स्थित केएसएस ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट के कुणाल से हुई। दोनों आरोपियों ने उसे और उसकी पत्नी को विदेश भेजने का भरोसा दिलाया। उन्होंने दंपती को बताया कि वे विदेश जाने की प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करवा देंगे। इसके लिए उन्होंने उनसे रकम की मांग की। अरुण कुमार के अनुसार, आरोपियों की बातों पर विश्वास करके उसने अलग-अलग समय पर कुल 15 लाख 64 हजार रुपये दे दिए। आरोपियों ने 22 अगस्त 2025 से 26 जून 2026 के बीच यह रकम ली। इस दौरान वे दंपती को जल्द विदेश भेजने का आश्वासन देते रहे। दंपती को उम्मीद थी कि जल्द ही उनका विदेश जाने का सपना पूरा हो जाएगा। थाना व्यासपुर प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर व्यासपुर निवासी सचिन कुमार और मोहाली निवासी कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान लेन-देन और विदेश भेजने के नाम पर किए गए समझौते से संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।न विदेश भेजा और न रकम लौटाई:शिकायतकर्ता ने बताया कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी आरोपियों ने विदेश जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई। जब उसने इस संबंध में आरोपियों से बातचीत की तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। काफी समय तक प्रयास करने के बावजूद आरोपियों ने न तो उसे और उसकी पत्नी को विदेश भेजा और न ही उनकी ओर से दी गई 15.64 लाख रुपये की रकम वापस की। बार-बार आश्वासन मिलने और रकम वापस नहीं मिलने पर अरुण कुमार को अपने साथ धोखाधड़ी होने का अहसास हुआ। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संवाद