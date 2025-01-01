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व्यासपुर। श्री घिसा पंथ गुरु रविदास मंदिर सभा डेरा बाबा गोपाल दास मोचनकपाल ने जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी करवाकर समाजसेवा की मिसाल पेश की। सभा ने शादी का पूरा जिम्मा उठाते हुए सभी व्यवस्थाएं कराईं। इस दौरान कुसुम गांव नालागढ़ जगाधरी की रहने वाली है, जबकि उसका विवाह गांव नत्थनपुर निवासी फूलचंद से हुआ। कार्यक्रम गद्दी नशीन महंत जीवन दास की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कन्या का विवाह करवाना पुण्य का कार्य है। गुरु रविदास महाराज ने हमेशा मानवता, भाईचारे और जरूरतमंदों की सेवा का संदेश दिया। इस दौरान सभा के प्रधान संदीप कुमार, सचिव मायाराम, सरपंच काकर कुंडा, अमर सिंह, जगीर सिंह, मदन लाल, होशियार सिंह, शीशपाल सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद