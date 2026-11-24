विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जगाधरी। खेल महाकुंभ में जिले के खिलाड़ियों की जीत की राह में कोचों की कमी बड़ी बाधा बन रही है। जिला खेल विभाग में 44 कोचों के स्वीकृत पदों में से 34 रिक्त हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में खिलाड़ी खेल नर्सरियों के सहारे अभ्यास कर रहे हैं या निजी कोचिंग लेने को मजबूर हैं।खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से सरकारी स्तर पर तेजली खेल परिसर में बैडमिंटन, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, कुश्ती, हॉकी, कबड्डी, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस के कोच हैं। इस माह के अंत या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में खेल महाकुंभ की राज्यस्तरीय प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं। इसके लिए जिला विभाग की ओर से खिलाड़ियों का चयन किया गया है।वप्रशिक्षण के लिए जिले के खिलाड़ियों के पास कोच ही नहीं है। हालांकि खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से जिले के तमाम सरकारी व निजी संस्थानों में खेल नर्सरियां भी शुरू की हैं, परंतु इनमें भी 20 खेल कवर हो रहे हैं। इनमें कई खेल ऐसे हैं, जिनके सरकारी स्तर पर पहले से कोच हैं।खेल नर्सरियों में 12 ही खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हुई हैं, जिनके सरकारी स्तर पर कोच नहीं हैं। इसके अलावा आर्चरी, कराटे, क्रिकेट, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, गोल्फ, घुड़सवारी, जूडो, ताइक्वांडो, बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, रोइंग, साइकिलिंग, हैंडबॉल जैसे खेलों के प्रशिक्षण की सरकारी स्तर पर सुविधा नहीं है। इनके प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ी जिले की निजी अकादमियों या फिर दूसरे जिलों व राज्यों की दौड़ लगाने पर मजबूर हैं।खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी चिराग, राहुल, लक्ष्मण, सतेंद्र, राजकुमार, शुभम, कुलदीप, वासु, अर्पित ने बताया कि खेल के मैदान व सामान से लेकर स्टाफ के वेतन पर करोड़ों रुपये खर्च होता है। कोचों की कमी में यह सब व्यर्थ साबित हो रहा है। खेल मैदान, सामान व स्टाफ पर खर्च का मकसद खेलों के लिए खिलाड़ी तैयार करना है, जो बिना कोच के संभव नहीं है। सरकार को खासकर ओलिंपिक व युवाओं के ज्यादा रुझान वाले सभी कोचों की सरकारी स्तर पर सुविधा करनी चाहिए।कोचों की कमी के लिए निदेशालय को सूचित किया गया है। खिलाड़ियों को नर्सरी के माध्यम से भी सुविधा दी जा रही है। कोचों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। - शिल्पा गुप्ता, जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी।