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यमुनानगर। कोहरे में सड़क हादसे पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है है। जिला पुलिस की ईआरवी गाड़ियों के साथ 10 राइडर्स भी तैनात किए जाएंगे। ये राइडर्स उन स्थानों पर विशेष नजर रखेंगे, जहां कोहरे के दौरान हादसा होने की आशंका अधिक रहती है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने इसी कड़ी में वीरवार को जिला पुलिस लाइन जगाधरी में ईआरवी गाड़ियों और राइडर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि गश्त के दौरान यदि कोई वाहन खराब हालत में सड़क पर खड़ा मिलता है या उससे यातायात प्रभावित हो रहा है तो उसे तुरंत सड़क से हटवाने की व्यवस्था की जाए।यदि वाहन को तत्काल हटाना संभव नहीं है तो उसके आगे और पीछे 10-10 मीटर की दूरी पर ट्रायंगल लगाए जाएं। इससे पीछे से आने वाले वाहन चालकों को पहले ही सड़क पर खड़े वाहन का संकेत मिल सकेगा। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रबंधक को भी इसकी सूचना दी जाए, ताकि वाहन को सुरक्षित स्थान पर हटवाया जा सके।कोहरे और अंधेरे में सड़क पर बैठे बेसहारा पशु भी हादसों का कारण बनते हैं। इसे देखते हुए पुलिसकर्मियों को रात्रि गश्त के दौरान सड़क पर घूमते या बैठे गाय व अन्य पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे वाहन चालकों को पशु दूर से दिखाई दे सकेंगे और वे समय रहते वाहन की गति नियंत्रित कर सकेंगे। उन्होंने सभी ईआरवी गाड़ियों में जरूरी सामान उपलब्ध रखने और पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए।