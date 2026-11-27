विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- महिला के बचाव में आए पड़ोसियों पर भी आरोपियों ने बरसाईं ईंटेंसंवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। गांव फरमाणा में चौपाल के सार्वजनिक रास्ते से दीवार हटाने के विवाद में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।गांव फरमाणा निवासी महिला ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने पहले चौपाल पर अवैध कब्जा कर रास्ते में दीवार बना दी थी। बाद में दीवार हटाने को लेकर विवाद हुआ और आरोपियों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया था। आरोप है कि सतबीर और उसके परिवार के सदस्यों ने चौपाल परिसर में घरेलू सामान व निर्माण सामग्री रखकर कब्जा कर लिया था।शिकायत के बाद बीडीपीओ कार्यालय की ओर से दीवार हटाने का नोटिस जारी किया गया था। 23 जुलाई 2025 को सुबह करीब आठ बजे ग्राम सरपंच और ग्राम सचिव की मौजूदगी में चौपाल के रास्ते से दीवार हटाई गई थी। आरोप है कि उनके जाने के बाद सतबीर व उसके परिवार ने शिकायतकर्ता के परिवार को गाली गलौज करते ते हुए जान से मारने की धमकी दी।आरोपी कुल्हाड़ी, कुदाल और डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने महिला के बाल पकड़कर मारपीट की और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना में महिला सहित चार लोग घायल हुए थे। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच आरंभ कर दी है।