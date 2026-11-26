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- बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर आए थे दोनों आरोपीसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। चोपड़ा कॉलोनी में पर्ची का खेल खिलाने और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर दो युवकों ने एक बुजुर्ग से सोने की अंगूठी ठग ली। बुजुर्ग को आरोपियों ने अपनी बातों में उलझाकर उनकी अंगूठी लेकर रफूचक्कर हो गए।गांव कोहला निवासी बलजीत सिंह बुधवार को गांव से अपने बेटे के चोपड़ा कॉलोनी स्थित घर पर जा रहे थे। रोहतक-पानीपत मार्ग से स्कूल वाली गली में बाइक सवार दो युवक मिले। दोनों युवकों ने उन्हें पर्ची का खेलकर रकम दोगुना करने का लालच दिया। इसके बाद एक युवक ने बुजुर्ग को भी खेल में शामिल होने के लिए कहा। उसने लालच दिया कि खेल में जीतने पर रुपये दोगुने करके दिए जाएंगे। इसी दौरान दूसरे युवक ने अपनी अंगूठी उतार दी और बुजुर्ग को भी अंगूठी उतारने के लिए कहा। युवक ने विश्वास दिलाया कि जीतने पर उन्हें 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। बुजुर्ग उनकी बातों में आ गए और अपनी अंगूठी उतार दी। आरोप है कि दोनों युवक उनकी अंगूठी लेकर मौके से भाग गए।पीडि़त के अनुसार, आरोपियों के साथ एक अन्य युवक भी आया था, जो बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार था। बलजीत सिंह ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। थाना प्रभारी सुभाष चंद का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। युवकों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।