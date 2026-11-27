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- लोन की प्रक्रिया और पॉलिसी के नाम पर तीन बार में ऐंठे 3.46 लाख रुपये- मैकेनिक के खाते से निकाले 1.45 लाख रुपये, बैंक की कॉल से ठगी का चला पतासंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। साइबर ठग लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे है। बजाज फाइनेंस का कर्मचारी बनकर 26.28 लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर युवक से 3.46 लाख रुपये ठग लिए। दूसरे मामले में एक मैकेनिक के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 1.45 लाख रुपये निकाल लिए गए।गांव माहरा निवासी अमित के मोबाइल पर 14 अक्तूबर को एक फोन आया। फोन करने वाले अपना नाम विराट बताते हुए खुद को बजाज फाइनेंस का फाइल मैनेजर बताते हुए 40 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिलाने का झांसा दिया। 26.28 लाख रुपये का लोन मंजूर होने की बात कहकर पॉलिसी और प्रक्रिया के नाम पर 1.75 लाख रुपये मांगे। आरोपी के भेजे लिंक के जरिये अमित ने पहले 90 हजार और फिर बताए गए बैंक खाते में 85,200 रुपये जमा कर दिए। बाद में संतोष अवस्थी नाम के व्यक्ति ने कंपनी का कर्मचारी बताकर आधार कार्ड और पते का सत्यापन करवाया। इसके बाद विराट ने कंपनी के क्षेत्र संबंधी नियमों का हवाला देकर डमी पॉलिसी बनवाने के नाम पर 1,70,820 रुपये और जमा करवा लिए। कई तारीखें देने के बावजूद न तो लोन मिला और न ही जमा कराए गए 3,46,020 रुपये वापस किए गए।बैंक खाते से निकाले 1.45 लाख रुपयेपानीपत के सेक्टर-25 स्थित एक कंपनी में गोहाना निवासी दीपक मैकेनिक है। 23 नवंबर को ड्यूटी के दौरान उनके पास केनरा बैंक से फोन आया। बैंक कर्मचारी ने पूछा कि क्या उन्होंने 1,45,103 रुपये का भुगतान किया है। मना करने पर उसने मोबाइल चेक किया तो फोन पर तीन ओटीपी आए हुए थे। दीपक का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल हैक कर फर्जी दस्तावेजों के जरिये उसके खाते से रकम निकाल ली।-किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक पर क्लिक न करें और न ही उसके माध्यम से भुगतान करें। लोन दिलाने के नाम पर पॉलिसी, एनओसी या अन्य शुल्क मांगने वालों से सतर्क रहें। संबंधित बैंक या वित्तीय कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और शाखा से पुष्टि करें। किसी को भी ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी न दें।-पवन, साइबर एक्सपर्ट सोनीपत