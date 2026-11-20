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-एनएच-44, केएमपी और केजीपी पर सुरक्षा इंतजाम अधूरे, रात और कोहरे में बढ़ जाता है हादसों का खतरा-फ्लाईओवर तक सीमित हैं स्ट्रीट लाइट, संपर्क मार्गों पर गड्ढे बन रहे हादसों का कारण-हाईवे पर अवैध पार्किंग का सिलसिला जारी, शराब ठेकों के सामने खड़े रहते हैं वाहन-एनएचएआई का दावा- अवैध कट बंद कराए, लेकिन कई जगह रेलिंग की लोहे की ग्रिल गायबसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफर संभव नहीं है। सफेद पट्टियां धुंधली हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइटें मरम्मत के अभाव में बंद पड़ी है और कैट-आई भी उखड़ गए। हाईवे के कई स्थानों पर रेलिंग और ग्रिल गायब है। सड़कों के किनारे खड़े वाहन हादसों को न्योता दे रहें हैं। सर्दी में धुंध का मौसम शुरू होने के साथ ही हादसों का खतरा बढ़ गया है।एनएच-44, केएमपी, केजीपी और बहादुरगढ़ हाईवे पर सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल में कई कमियां सामने आई हैं। हाईवे पर जगह-जगह अवैध कट है। नेशनल हाईवे-44 पर से लेकर एक्सप्रेसवे पर स्ट्रीट लाइटें रात के समय बंद होती है। केएमपी और केजीपी पर कैट आई गायब है। मेरठ से लोहारू तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-334बी पर भी कैट आई गायब हैं। कोहरे में सड़क पर चलने वाले वाहनों के चालकाें की सुविधा के लिए लगाई जाने वाली सफेद पट्टी धूमिल हो चुकी है। धुंध और कोहरा बढ़ने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।एनएच-44 पर पत्थर के बैरिकेड, रेलिंग की ग्रिल भी गायबराष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर रोड मार्किंग और रिफ्लेक्टर की व्यवस्था अन्य हाईवे की तुलना में बेहतर है, लेकिन सड़क पर रखे पत्थर के बैरिकेड की मार्किंग धूमिल हो चुकी है। रात और कम दृश्यता में यह बैरिकेड दूर से दिखाई नहीं देते। इसके अलावा कई स्थानों पर रेलिंग की लोहे की ग्रिल के हिस्से गायब हैं। इससे सड़क किनारे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। एनएचएआई अवैध कट बंद कराने का दावा कर रहा है, लेकिन रेलिंग की मरम्मत और सुरक्षा चिह्नों को दुरुस्त करने की भी जरूरत है।संपर्क मार्गों पर गड्ढों से बढ़ रही परेशानीनेशनल और स्टेट हाईवे के बड़े हिस्सों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। एनएच-44 पर मुख्य रूप से फ्लाईओवर के आसपास ही रोशनी दिखाई देती है। हाईवे से जुड़े संपर्क मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं। गोहाना-जुलाना रोड पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। इसके बावजूद फिलहाल सड़क पर बनी सफेद पट्टियां धुंधली हो चुकी हैं। कोहरे के दौरान इन खामियों से वाहन चालकों को सड़क की स्थिति का अंदाजा लगाने में परेशानी हो सकती है।अवैध पार्किंग पर नहीं लग रही रोकएनएच-44, केएमपी, केजीपी और बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे पर अवैध पार्किंग की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। कई स्थानों पर शराब ठेकों के सामने वाहन खड़े रहते हैं। इससे हाईवे पर यातायात प्रभावित होता है। सड़क किनारे अचानक खड़े वाहनों के कारण पीछे से आने वाले तेज रफ्तार वाहनों के टकराने का खतरा बना रहता है। वहीं, शहरी क्षेत्र में लगी ट्रैफिक लाइट भी टूटकर गिर चुकी हैं। हाईवे के प्रमुख चौक-चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं होने से यातायात नियंत्रण प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अवैध पार्किंग हटाने और यातायात संकेतकों को दुरुस्त करने की जरूरत है।अवैध कट बंद कराए, बैरिकेड पर मार्किंग का काम शुरूहाईवे पर ज्यादातर अवैध कट बंद कराए जा चुके हैं। सड़क पर मार्किंग भी कराई गई है। जिन बैरिकेड पर मार्किंग नहीं थी, उन पर काम शुरू करवा दिया गया है। शराब ठेकों के सामने वाहन पार्किंग की समस्या रोड सेफ्टी की बैठक में भी उठाया गया है।प्रांजल मिश्रा, प्रोजेक्ट अभियंता एनएचएआई।