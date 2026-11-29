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सोनीपत। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय राई में शनिवार को 53 वर्ष से चली आ रही परंपरा के तहत सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों ने स्वयं शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को भोजन परोसकर उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया।विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच आपसी प्रेम, सम्मान और आत्मीयता के रिश्ते को मजबूत करना है। इसी भावना के साथ हर वर्ष नवंबर के अंतिम रविवार को पूर्व विद्यार्थियों की संस्था एक्स-राई एसोसिएशन (ईआरए) की ओर से पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। समारोह से एक दिन पहले पूर्व व वर्तमान विद्यार्थी साथ मिलकर शिक्षकों के लिए भोज का आयोजन करते हैं।इस वर्ष आयोजन की मेजबानी 2001 बैच के विद्यार्थियों ने की। विद्यालय से पासआउट होने के 25 वर्ष पूरे होने पर बैच के पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी सिल्वर जुबली भी मनाई। उन्होंने सभी स्टाफ सदस्यों को स्नेह भेंट देकर सम्मानित किया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है।शनिवार शाम में पूर्व विद्यार्थियों के लिए म्यूजिकल ईवनिंग रखी गई। इसमें विद्यालय के विभिन्न बैचों के पूर्व विद्यार्थी शामिल हुए। प्रमुख अतिथियों में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी एवं ईआरए अध्यक्ष संजय कुंडू, हरियाणा के एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और फाइनेंशियल सेक्रेटरी सोफिया दहिया शामिल रहे।प्रधानाचार्य दिनेश कुमारी ने कहा कि 53 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा गुरु-शिष्य के रिश्ते को सम्मान देने के साथ पूर्व और वर्तमान विद्यार्थियों को परिवार के रूप में जोड़ती है। उपप्रधानाचार्य ममता उपाध्याय, मुख्य अध्यापिका सुशीला दूहन, कर्नल मोहित कपूर, खेल अधिकारी चंद्र शेखर शर्मा भी मौजूद रहे।