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संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। खांडा रोड पर तीन गाड़ियों में आए युवकों ने एक युवक का रास्ता रोककर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का रोहतक के निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने चार को नामजद किया है।बैंयापुर निवासी साहिल ने बताया कि 18 नवंबर को वह महिंद्रा एक्सयूवी में दोस्त गांव खांडा निवासी अनिल को उसके घर छोड़कर लौट रहा था। खरखौदा बाईपास के नजदीक पहुंचा तो स्कार्पियो-एन, थार और स्कोडा गाड़ियों में आए करीब 15 से 20 युवकों ने उनकी गाड़ी को आगे-पीछे से रोक लिया। गाड़ी से उतरकर सुरजीत ने पिस्तौल के बट से उनके सिर पर वार किया। इसके बाद मंजीत, साहिल और नितेश ने राॅड व कील लगे डंडों से उन पर हमला कर दिया।मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गए। साहिल ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी में घर निर्माण के लिए मामा के पास से लाए गए दस लाख रुपये और चार तोले सोने की चेन गायब हो गई। हमलावरों ने उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। घायल को खरखौदा अस्पताल, फिर खानपुर और झज्जर के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें रोहतक के निजी अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने सुरजीत, मंजीत, साहिल और नितेश समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।