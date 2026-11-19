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- बचाव पक्ष की दलील- पीड़िता और उसके परिजनों ने अभियोजन का समर्थन नहीं कियासंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल कारावास की सजा काट रहे दोषी सुनील उर्फ सोनू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उसकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया है।गोहाना सदर थाने में एक अक्तूबर 2023 को दर्ज एफआईआर दर्ज हुई थी। विशेष पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 20 अगस्त 2026 को सुनील को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता और अपीलकर्ता अब शादी करना चाहते हैं। पीड़िता और उसके बीच आपसी सहमति से संबंध थे। सुनवाई के दौरान पीड़िता और महत्वपूर्ण गवाहों ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान नहीं दिए थे। इस कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया था।शिकायतकर्ता के वकील ने की शादी वाली बात की पुष्टिशिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने पुष्टि की कि पीड़िता और अपीलकर्ता शादी करना चाहते हैं। वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से पेश उप महाधिवक्ता ने सजा निलंबित करने की मांग का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़िता नाबालिग थी और कानून के अनुसार उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है।आपराधिक रिकॉर्ड न होने को माना आधारआरोपी के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं था। न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज और न्यायमूर्ति पूजा चोपड़ा की पीठ ने 17 नवंबर को आदेश पारित करते हुए कहा कि अपील का अंतिम निपटारा होने में अभी समय लग सकता है। हिरासत अवधि को देखते हुए उसकी सजा निलंबित करना उचित है।