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- लोगों ने कहा- केवल आश्वासन नहीं, डंपिंग प्वाइंट हटाने की प्रक्रिया शुरू करें प्रशासन- स्थायी समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनीसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। कामी रोड स्थित बाबा धाम के पीछे बने डंपिंग प्वाइंट को हटवाने की मांग को लेकर वीरवार को धरना स्थल पर एकत्र लोगों ने नगर निगम प्रशासन का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। चेतावनी दी कि जब तक डंपिंग प्वाइंट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।पार्षद प्रतिनिधि मुकेश सैनी और अशोक खत्री ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोगों को गंदगी और प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि डंपिंग प्वाइंट को यहां से हटाकर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।धरने पर बैठे सूबे सिंह, अशोक, रामप्रसाद राठौर, राकेश कुमार, डॉ. हरिकिशन, टिंकू ने कहा कि डंपिंग प्वाइंट की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम अधिकारियों के सामने शिकायत रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं किया गया।