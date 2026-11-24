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-यूपी के वाराणसी में 21 से 23 दिसंबर तक होनी है सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, संघ ने जारी की हिदायतसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। कुश्ती के अखाड़े में अब सिरिंज लेकर पहुंचना भी पहलवानों को भारी पड़ सकता है। भारतीय कुश्ती संघ ने सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान सिरिंज के इस्तेमाल और उसे अपने पास रखने पर सख्त रुख अपनाया है। संघ ने साफ कर दिया है कि प्रतियोगिता में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।प्रतियोगिता के दौरान किसी पहलवान के पास सिरिंज मिलने या उसके इस्तेमाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार पहलवान पर चार साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में भारतीय कुश्ती संघ 21 से 23 दिसंबर तक सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप होनी है। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी पहलवानों, प्रशिक्षकों, रेफरी और टीम अधिकारियों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।संघ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल सिरिंज का इस्तेमाल करना ही नहीं, बल्कि उसे अपने बैग या निजी सामान में रखना भी कार्रवाई का आधार बन सकता है। ऐसे मामले में संबंधित पहलवान के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नियमों के तहत उसे कुश्ती से जुड़ी गतिविधियों से चार साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।सिरिंज की सूचना देने पर मिलेगा इनामभारतीय कुश्ती संघ ने नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने वालों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। यदि कोई पहलवान, कोच, रेफरी या अन्य व्यक्ति किसी पहलवान की तरफ से सिरिंज के इस्तेमाल का विश्वसनीय सबूत उपलब्ध कराता है तो उसे संघ की ओर से उचित पुरस्कार दिया जाएगा।पहलवानों पर नजर रखने के लिए बनेगी विशेष टीमभारतीय कुश्ती संघ के सह सचिव विनोद तोमर ने बताया कि चैंपियनशिप के दौरान निगरानी अधिकारियों की विशेष टीम तैनात की जाएगी। यह टीम पहलवानों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगी और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी। संघ ने सभी प्रतिभागियों और संबंधित अधिकारियों से निगरानी टीम को पूरा सहयोग देने की अपील की है।वर्जनकुश्ती चैंपियनशिप के दौरान सिरिंज के इस्तेमाल और उसे अपने पास रखने पर रोक लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल में अनुशासन बनाए रखना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कुश्ती की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है। इस संबंध में सभी संबद्ध राज्य इकाइयों और बोर्डों को परिपत्र भेज दिया गया है।- संजय कुमार सिंह, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ।