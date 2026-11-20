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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। विश्व धरोहर सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में मशद मोहल्ले में सरकारी स्कूल के 100 विद्यार्थियों ने संग्रहालय की विभिन्न गैलरियों का भ्रमण किया। धरोहरों, कलाकृतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं के बारे में जाना।विधायक निखिल मदान ने रामायण गैलरी में विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संग्रहालय की रामायण गैलरी में सैकड़ों वर्ष पुरानी लकड़ी से निर्मित भगवान श्रीराम की प्रतिमा और वर्ष 1868 में हाथों से तैयार की गई श्रीराम के राजतिलक की पेंटिंग विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों ने इन कलाकृतियों को करीब से देखा और इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की।23 गैलरियों में जिले की विरासत का परिचयसोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन ऑफ द सोनीपत टाउन के सदस्य सचिव राजेश कुमार खत्री ने बताया कि विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान संग्रहालय की 23 गैलरियों के माध्यम से विद्यार्थियों को इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी जा रही है। रामायण गैलरी में 1868 की हस्तनिर्मित राजतिलक पेंटिंग विशेष आकर्षण है। इसके अलावा जिले की 12 प्राचीन धरोहरों से जुड़ी जानकारी भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है।