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-विधायक पवन खरखौदा, चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली और मेयर राजीव जैन ने किया कार्य का शुभारंभसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। गांव लिवान में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना पर 41.80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत गांव से इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जाने वाली सड़क पर आरसीसी पाइपलाइन दबाई जाएगी।रविवार को विधायक पवन खरखौदा, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली और मेयर राजीव जैन ने विकास कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है। स्टॉर्म वाटर लाइन बिछने से गांव में बारिश के पानी की निकासी सुगम होगी और ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिलेगी।चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास और जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि गांव लिवान सहित पूरे क्षेत्र का विकास और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। विकास कार्यों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।मेयर राजीव जैन ने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। वहीं, निगम पार्षद कुणाल कौशिक ने कहा कि वार्ड के प्रत्येक गांव में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और लोगों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान रमेश कौशिक, प्रदीप, मेहताब सिंह, प्रदीप सरोहा, बलवान सरोहा, सागर सरोहा, दिनेश रंगा, सागर कौशिक, अजय कौशिक, साहिल कौशिक, अनुज कौशिक, साहिल पांचाल व अक्षय कौशिक मौजूद रहे।