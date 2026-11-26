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-ड्रेन नंबर-6 को कवर करने, नगर निगम के नए भवन और सुभाष स्टेडियम की परियोजनाओं में तेजी लाने पर दिया जोरसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। शहर की सब्जी मंडी नई जगह स्थानांतरित होगी, जाट जोशी में नया बस स्टैंड बनेगा। ड्रेन नंबर-6 को कवर करने के अलावा नगर निगम के लिए नए भवन सहित खेल सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं जल्द शुरू होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय चंडीगढ़ में विधायक निखिल मदान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिन कार्यों में प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी प्रक्रिया या विभागीय समन्वय के कारण देरी हो रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब वे निर्धारित समय में धरातल पर उतरेंगी।सब्जी मंडी शिफ्ट होने से दूर होगी शहर में जाम की समस्यासब्जी मंडी को अनाज मंडी के पीछे प्रस्तावित नई जगह पर स्थानांतरित करने से शहर में जाम की समस्या दूर होगी। व्यापारियों और ग्राहकों को पार्किंग सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।जाट जोशी में 6.36 एकड़ में बनेगा आधुनिक बस स्टैंडजाट जोशी में 6.36 एकड़ प्रस्तावित भूमि पर नए बस स्टैंड की परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द जारी करने को कहा गया। जिससे निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी। विधायक ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही बसों के संचालन और परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।-सुभाष स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल और सिंथेटिक ट्रैक पर जोरशहर के खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए सुभाष स्टेडियम में प्रस्तावित मल्टीपर्पज हॉल, सिंथेटिक ट्रैक और अन्य खेल सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विधायक ने परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित होने से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास का अवसर मिलेगा। खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता निखारने और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।विभागीय समन्वय से तय समय में पूरे हों सभी विकास कार्यविधायक निखिल मदान ने कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और प्रत्येक कार्य की प्रगति पर नजर रखी जाए। किसी भी विभाग में फाइल लंबित रहने या तकनीकी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। विभाग समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएं। लोगों को बेहतर सड़क, यातायात, परिवहन, खेल और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।