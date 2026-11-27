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गोहाना। मोई हुड्डा गांव निवासी सचिन शर्मा को भाजपा का युवा मोर्चा गोहाना जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। शुक्रवार को सोनीपत रोड पर स्थित जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा पार्टी का महत्वपूर्ण संगठनात्मक आधार है। युवाओं की संगठन में अहम भूमिका होती है। युवा पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और संगठन के प्रति समर्पण से पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलती है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री महेंद्र चिड़ाना, जितेंद्र शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह आदि उपस्थित थे।

संवाद न्यूज एजेंसी