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Sonipat News: 337 पेटी घी से भरे कैंटर की लूट में दो आरोपियों को राहत, मुख्य गवाह ने पहचानने से किया इंकार

Fri, 06 Nov 2026 02:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:35 AM IST
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Relief for two accused in the robbery of a canter truck loaded with 337 cartons of ghee; key witness refuses to identify them.
सोनीपत। मुरथल क्षेत्र में 337 पेटी घी से भरे कैंटर की लूट के मामले में दो आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने अमीर और दीपक कुमार की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दोनों को एक-एक लाख रुपये के जमानती बांड और समान राशि के एक-एक जमानती की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य गवाह ने दोनों आरोपियों को लूट की वारदात में शामिल होने से इंकार कर दिया था।
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3 नवंबर 2024 को शाम करीब छह बजे मोहम्मद शहजाद 337 बॉक्स और टिन घी से भरा कैंटर लेकर देहरादून जा रहे थे। मुरथल क्षेत्र में आरोपियों ने कथित तौर पर कैंटर को घेरकर लूटपाट की थी और चालक को बंधक बनाकर घी लेकर भाग गए थे। इस संबंध में 4 नवंबर, 2024 को थाना मुरथल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस रिपोर्ट में अमीर और दीपक की भूमिका लूटे गए घी के बॉक्स खरीदने से जुड़ी बताई गई थी। अमीर से 15 हजार रुपये की बरामदगी का भी उल्लेख है। अमीर 30 जनवरी 2025 और दीपक 7 फरवरी 2025 से जेल में बंद हैं।
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