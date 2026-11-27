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संवाद न्यूज जऐंसीगन्नौर। लल्हेड़ी गांव से राजलू गढ़ी रेलवे स्टेशन जाने वाली जर्जर सड़क लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। श्मशान घाट के पास सड़क पर निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है। ग्रामीण नाराजगी जताते हुए संबंधित विभाग से जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है।मार्ग पर गहरे गड्ढे होने से दोपहिया से चलने वालों के लिए सफर जोखिम से कम नहीं है। श्मशान घाट के पास सड़क टूटने के कारण लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीण सुरेश, रणबीर और महेंद्र ने बताया कि सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार वाहन गड्ढों में फंसने और संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है। उन्होंने मांग की कि सड़क के गहरे गड्ढों को भरने के साथ टूटे हुए हिस्सों की पूरी तरह मरम्मत करवाई जाए।वर्जनसड़क निर्माण करने वाली एजेंसी को जल्द मरम्मत करवाने के निर्देश दिए जाएंगे। सड़क निर्माण के बाद एजेंसी को पांच साल तक इसकी देखरेख और मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिलहाल एजेंसी के अनुबंध का अंतिम वर्ष है और मरम्मत करवाने के लिए कहा जाएगा।नवनीत, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग।