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- एजेंसी की वैधता जांचने के बाद ही करें लेनदेन : पुलिस आयुक्तसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। विदेश में नौकरी, बेहतर भविष्य और स्थायी निवास (पीआर) की चाहत में लोग ठगों के जाल में फंस रहें हैं। वीजा और माइग्रेशन के नाम पर बढ़ते साइबर व आर्थिक अपराधों को देखते हुए सोनीपत पुलिस ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है।पुलिस आयुक्त (सीपी) ममता सिंह ने लोगों से अपील की है कि विदेश भेजने और वर्क वीजा दिलाने का दावा करने वाली अनधिकृत एजेंसियों व एजेंटों के झांसे में न आएं। उन्होंने बताया कि ठग आकर्षक वेतन, वर्क वीजा और पीआर का सपना दिखाकर लोगों से मोटी रकम व महत्वपूर्ण दस्तावेज हड़प लेते हैं और बाद में संपर्क तोड़ देते हैं।ऐसे में किसी भी एजेंसी की सेवाएं लेने से पहले उसकी सरकारी मान्यता और वैधता की पुष्टि जरूर करें। केवल विज्ञापनों, सोशल मीडिया प्रचार या किसी व्यक्ति के मौखिक दावों पर भरोसा न करें। ठग अक्सर जल्द फैसला लेने और तुरंत पैसे जमा कराने का दबाव बनाते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में विशेष सतर्कता बरतें।दस्तावेज और ओटीपी रखें गोपनीयपुलिस ने नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह दी है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण और ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिलने वाले विदेश में नौकरी के प्रस्तावों की सत्यता की जांच अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धोखाधड़ी की आशंका होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।