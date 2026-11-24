खरखौदा। गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा कमेटी की ओर से शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।नगर कीर्तन शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों से होकर गुजरा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव के जयकारे लगाए और गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहर के प्रमुख चौराहों पर गतका दल के सदस्यों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन का जगह-जगह स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक पवन खरखौदा भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। उन्होंने उपस्थित संगत को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव ने पूरी मानवता को एकता, समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने समाज को जात-पात और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर मानव सेवा करने की प्रेरणा दी। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर चलते हुए जरूरतमंदों की सहायता और समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।