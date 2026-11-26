संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। नगर निगम की टीम वीरवार को अवैध काॅलोनियों को ध्वस्त करने के लिए मयूर विहार और ककरोई रोड पर निर्माण को ढहाया। सहायक नगर योजनाकार अमित कुमार की देखरेख में की गई कार्रवाई के के बाद चेतावनी दी कि अगर दाेबारा से निर्माण मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम की टीम वीरवार को सबसे पहले मयूर विहार में पहुंची। जहां पर करीब ढाई एकड़ में काॅलोनाइजरों की तरफ से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। इस पर निगम की टीम ने 10 डीपीसी और दो चहारदीवारी गिराई। वहीं, ककरोई रोड पर चार प्लॉटों में बनाई गई डीपीसी को भी ध्वस्त किया गया। टीम में एटीपी अमित कुमार के अलावा भवन निरीक्षक विपिक राणा व वीरेंद्र भी मौजूद रहे।