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-राहगीरों की मदद से दोनों को पहुंचाया नागरिक अस्पताल, चिकित्सक ने मृत घोषित कियासंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। बहालगढ़ के पास रविवार रात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत हो गई। दोनों बहालगढ़ से अपने गांव चौहान जोशी लौट रहे थे। रास्ते में चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। दोनों घायलों को सामान्य अस्पताल सोनीपत के चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।गांव चौहान जोशी निवासी गौरव (23) अपनी मां विमल (45) रविवार देर शाम को अपनी मां के साथ बाइक पर बहालगढ़ की तरफ आए थे। वह रात को बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रक या किसी बड़े वाहन के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आया और उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक डिवाइडर से टकरा गई और गौरव और विमल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों को तुरंत सामान्य अस्पताल सोनीपत ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।हादसे की सूचना मिलने पर बहालगढ़ थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना में शामिल ट्रक और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। दोनों शवों को पंचनामा कराने के लिए शव विच्छेदन गृह में रखवा दिया है। हादसे से गांव चौहान जोशी में शोक का माहौल है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। थाना प्रभारी संजय ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद पुलिस टीम को नागरिक अस्पताल भेजा गया। पुलिस जांच कर रही है। परिवार के बयान दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।