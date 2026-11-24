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- पिता ने कहा, शादी तोड़ने वाले वाले पर हो ठोस कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। शहर के मैरिज प्लेस में 20 नवंबर को शादी समारोह के दौरान विवाद होने पर बरात लौटने के मामले में लड़की पक्ष ने फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लड़की के पिता ने लड़के पक्ष के आरोपों को झूठा बताया है। इस मामले में दोनों पक्षों को मंगलवार को सेक्टर-27 थाना में बुलाया गया है।मामले में लड़की पक्ष ने आरोप लगाया था कि दहेज में ब्रेजा कार की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा बरात लेकर लौट गया था। मामले में लड़के ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने न तो ब्रेजा कार मांगी और न ही किसी तरह के दहेज की मांग की। उसने रुपये मांगने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इस पर युवती के पिता ने सोमवार को बताया कि उन्होंने हैसियत से बढ़कर ओरा गाड़ी बुक की थी। इसका पता लगने पर लड़का पक्ष ने ब्रेजा गाड़ी देने को कहा था। दुल्हन के पिता ने बताया कि छह महीने पहले दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय हुआ था। शादी के लिए 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी।लड़की पक्ष का आरोप था कि सगाई की रस्म से पहले पता चला कि दूल्हे को बुक करवाई गई कार पसंद नहीं है। उसे यह कहकर लेने से इंकार किया गया कि ऐसी गाड़ी टैक्सी में चलती है। अब उन पर पैसे मांगने के आरोप लगाए गए हैं जो पूरी तरह झूठे हैं।लड़की के पिता ने कहा है कि उनका दिया गया सामान भी नहीं लौटाया गया है। अब वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्हें मंगलवार को थाने में बुलाया गया हैं, जहां वह एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे।