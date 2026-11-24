Sonipat News: भगवान शालिग्राम की निकाली बरात, मंगल गीत से महिलाओं ने किया स्वागत
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 05:28 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 05:28 PM IST
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- नंदवानी नगर के शिव वाटिका मंदिर में मनाया तुलसी-शालिग्राम विवाह उत्सव
- वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई विवाह की रस्में, महाआरती के बाद बांटा प्रसाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नंदवानी नगर स्थित शिव मंदिर (शिव वाटिका) में कार्तिक पूर्णिमा पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह उत्सव मनाया गया। भगवान शालिग्राम की बरात निकाली गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर बरात का स्वागत किया।
पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई। मंदिर के प्रधान सीताराम भारद्वाज ने बताया कि इसके बाद मंदिर परिसर में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया गया। पंडित वीरेंद्र उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि-विधान के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी कराईं। इस दौरान शकुंतला देवी, कृष्णा शर्मा, बिंदु उपाध्याय, ओमप्रकाश, नंदलाल, ज्ञानचंद ठक्कर, सुभाष शर्मा, कृष्णा राजवंती और नीलकंठ शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
- वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई विवाह की रस्में, महाआरती के बाद बांटा प्रसाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नंदवानी नगर स्थित शिव मंदिर (शिव वाटिका) में कार्तिक पूर्णिमा पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह उत्सव मनाया गया। भगवान शालिग्राम की बरात निकाली गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर बरात का स्वागत किया।
पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई। मंदिर के प्रधान सीताराम भारद्वाज ने बताया कि इसके बाद मंदिर परिसर में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया गया। पंडित वीरेंद्र उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि-विधान के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी कराईं। इस दौरान शकुंतला देवी, कृष्णा शर्मा, बिंदु उपाध्याय, ओमप्रकाश, नंदलाल, ज्ञानचंद ठक्कर, सुभाष शर्मा, कृष्णा राजवंती और नीलकंठ शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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