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-नेशनल हाईवे-44 से स्टेट हाईवे तक नियमों की अनदेखी, बेरोकटोक दौड़ रहे क्षमता से अधिक भार वाले वाहन-आरटीए हर महीने काट रहा 170 से 190 वाहनों के चालान, 65 से 75 लाख रुपये तक वसूला जा रहा जुर्माना-नवंबर में अब तक 127 वाहनों पर कार्रवाई, 54 लाख रुपये का लगाया जुर्मानाफोटो :: 42 से 44संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। ओवरलोड वाहनों का संचालन थम नहीं रहा है। नेशनल हाईवे-44 से लेकर स्टेट हाईवे ओवरलोड वाहनों से न केवल खराब हो रही है, बल्कि सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। आरटीए विभाग हर महीने 170 से 190 ओवरलोड वाहनों के चालान कर लगभग 75 लाख रुपये तक जुर्माना लगा रहा है। इसके बावजूद ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा है।जिले के प्रमुख मार्गों पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही आसानी से देखी जा सकती है। नेशनल हाईवे-44 पर राई क्षेत्र के आसपास और गोहाना में भारी वाहन क्षमता से अधिक सामान लेकर गुजरते हैं। इसके अलावा गन्नौर और खरखौदा क्षेत्र की सड़कों पर भी ऐसे वाहन दिखाई देते हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहन यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। आरटीए विभाग ओवरलोड वाहनों के खिलाफ नियमित अभियान चला रहा है। विभाग के अनुसार, हर महीने चालान कर करीब 65 से 75 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है। विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में वाहन पकड़े जाने के बावजूद सड़कों पर ओवरलोडिंग जारी है।नवंबर में 127 वाहनों पर कार्रवाई, 54 लाख जुर्मानानवंबर में अब तक विभाग 127 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इन वाहनों पर करीब 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आंकड़े बताते हैं कि विभाग लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन ओवरलोड वाहन चलाने वाले नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।भारी वाहनों के भार से सड़कों को पहुंच रहा नुकसानक्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों का असर सड़कों की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। भारी वजन के कारण सड़कें जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। कई मार्गों पर गड्ढे और उखड़ी सड़कें वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। सड़कों की मरम्मत पर खर्च होने वाली सरकारी राशि पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा ओवरलोड वाहनों के अनियंत्रित होने या अचानक ब्रेक लगाने से हादसों का खतरा बना रहता है।ओवरलोड वाहनों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग की ओर से ओवरलोडिंग रोकने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।सचिन ढुल, मोटर वाहन अधिकारी सोनीपत