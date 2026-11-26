- डर के कारण पहले दिन बालक ने परिजनों को नहीं बताई घटनासंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। सदर थाना क्षेत्र में किशोर कबड्डी खिलाड़ी के साथ अनैतिक कृत्य का मामला सामने आया है। गांव में ही कबड्डी का प्रशिक्षण देने वाले सहायक कोच पर आरोप लगाते हुए परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी ने गांव के किनारे जींद-सोनीपत रेलमार्ग पर सवारी गाड़ी (74020) के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी ने मौके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।सदर थाना क्षेत्र के गांव का 13 वर्षीय बालक गांव में ही कबड्डी का प्रशिक्षण लेता है। बुधवार सुबह वह रोजाना की तरह अभ्यास करने के लिए गया था। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद सहायक कोच ने उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। घटना के बाद बालक डर के कारण घर लौट आया, लेकिन उसने परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी। वीरवार को बालक ने हिम्मत जुटाकर आपबीती परिजनों को सुनाई। परिजन उसे लेकर सदर थाना गोहाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। वीरवार दोपहर करीब 10:30 बजे आरोपी सहायक कोच ने गांव के पास रेलवे लाइन पर सवारी गाड़ी के आगे छलांग लगा दी। ट्रेन के लोको पायलट ने घटना की सूचना मोहाना स्टेशन मास्टर को दी। मोहाना स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने के बाद जीआरपी सोनीपत की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जीआरपी के एसआई अजय के अनुसार ट्रेन के आगे कूदकर एक एक युवक ने आत्महत्या की। एसीपी गोहाना देवेंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस नाबालिग के परिवार की शिकायत और आरोपी की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।