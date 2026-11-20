विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- अब छात्राएं अंतर-जोनल युवा महोत्सव में भी दिखाएंगी प्रतिभासंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। रोहतक में हुए जोनल युवा महोत्सव में जीवीएम कन्या कॉलेज की छात्राओं ने महाविद्यालय के नाम 22 पुरस्कार किए। एआईजेएचएम कॉलेज रोहतक में छात्राओं ने 11 प्रतियोगिताओं में प्रथम, पांच में द्वितीय और छह में तृतीय स्थान हासिल किया।छात्राओं ने कोरियोग्राफी, समूह गायन (भारतीय), शास्त्रीय संगीत गायन, मिमिक्री, सिंग फॉर पेरेंट्स, एकल नृत्य (महिला), पंजाबी काव्य पाठ, बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामग्री निर्माण, पोस्टर निर्माण, कार्टूनिंग व रंगोली प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, पश्चिमी गीत एकल, लोकगीत, उर्दू काव्य पाठ, मिट्टी से कलाकृति निर्माण और कव्वाली में द्वितीय स्थान हासिल किया।इसके अलावा हरियाणवी समूह नृत्य, शास्त्रीय संगीत (गैर-ताल वाद्य), फोटोग्राफी, संस्कृत भाषण, कोलाज निर्माण और संस्कृत नाटक प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त कर छात्राओं ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। 22 पुरस्कारों के साथ महाविद्यालय की छात्राओं ने अंतर-जोनल युवा महोत्सव के लिए भी अपनी जगह बनाई है। अब ये छात्राएं 27 से 29 नवंबर तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित होने वाले अंतर-जोनल युवा महोत्सव में भाग लेंगी। यहां वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी।संस्था के प्रधान डॉ. ओपी परुथी और प्राचार्य डॉ. मंजुला स्पाह ने छात्राओं की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। इसमें संयोजक अर्चना खुराना, सह-संयोजक डॉ. प्रियंका और डॉ. मनिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके अलावा प्रभारी संगीता शर्मा, रोहिणी मदान, रोजी चोपड़ा, कमलेश चोपड़ा, डॉ. वंदना मलिक, डॉ. अनीता सैनी, डॉ. नवीन, वंदना, सुमन वर्मा, डॉ. निहारिका और मोनिका चांदना मौजूद रहीं।