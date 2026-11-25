Sonipat News: युवा महोत्सव में गीतिका-कुमकुम ने जीते प्रथम पुरस्कार
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:02 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:02 PM IST
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- एकांकी, स्किट और श्लोकोच्चारण में भी राजकीय महिला महाविद्यालय, सेक्टर-12 की छात्राओं ने दिखाया दमखम
- गीतिका को उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव-2026 में राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-12 सोनीपत की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विजेता छात्राओं का बुधवार को कॉलेज में पहुंचने पर स्वागत किया गया। शास्त्रीय नृत्य और लोकगीत प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा गीतिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लोकगीत प्रतियोगिता में कुमकुम ने पहला स्थान हासिल किया। एकांकी नाटक प्रतियोगिता में गीतिका और उनकी टीम को द्वितीय स्थान मिला। गीतिका को उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (करण) का पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में ममता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नाटक प्रतियोगिता में गीतिका एवं उनकी टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि रंगोली प्रतियोगिता में खुशी ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्राचार्य डॉ. किरण सरोहा, सुनील पंवार, अमिता पंघाल, डॉ. पुष्पा गुलिया, डॉ. मीनाक्षी, डॉ. पूनम, डॉ. अनुकृति, डॉ. शालू, डॉ. ज्योति और निकिता मौजूद रहीं।
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विज्ञापन
- गीतिका को उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव-2026 में राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-12 सोनीपत की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विजेता छात्राओं का बुधवार को कॉलेज में पहुंचने पर स्वागत किया गया। शास्त्रीय नृत्य और लोकगीत प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा गीतिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लोकगीत प्रतियोगिता में कुमकुम ने पहला स्थान हासिल किया। एकांकी नाटक प्रतियोगिता में गीतिका और उनकी टीम को द्वितीय स्थान मिला। गीतिका को उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (करण) का पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
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श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में ममता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नाटक प्रतियोगिता में गीतिका एवं उनकी टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि रंगोली प्रतियोगिता में खुशी ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्राचार्य डॉ. किरण सरोहा, सुनील पंवार, अमिता पंघाल, डॉ. पुष्पा गुलिया, डॉ. मीनाक्षी, डॉ. पूनम, डॉ. अनुकृति, डॉ. शालू, डॉ. ज्योति और निकिता मौजूद रहीं।
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