संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। आहुलाना गांव में स्थित सहकारी चीनी मिल के सामने किसानों ने अपना धरना शनिवार को भी जारी रखा। धरना पर किसानों ने गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। किसान 30 नवंबर को सेक्टर सात में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के आवास का घेराव करेंगे। वहीं दो दिसंबर को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करेंगे। किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने किया।उन्होंने कहा कि किसान बीते कई दिनों से गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। सरकार ने गन्ने के भाव में मात्र 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। वर्तमान में गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल है। जबकि फेडरेशन की कमेटी ने प्रति क्विंटल गन्ने के उत्पादन का खर्च 455 रुपये बताया है। ऐसे में किसानों को लागत से भी कम भाव मिलने से नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि चीनी के भाव 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में गन्ने का भाव भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे किसानों को गन्ने की खेती से लाभ हो। किसानों ने चीनी मिल के पेराई सत्र के लिए गन्ना नहीं देने का भी निर्णय लिया। इस अवसर पर अशोक लठवाल, कृष्ण मलिक, संदीप मलिक आदि उपस्थित थे।